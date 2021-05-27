На трассе А-181 «Скандинавия» затрудненно движение из-за двух аварий

Также на некоторых участках проходят дорожные работы.

На автодороге А-181 «Скандинавия» сегодня вечером, 27 мая, произошло сразу две аварии, которые стали причинами для пробок. Об этом пишет Online47.

Одно ДТП произошло на 125 километре ближе к девяти часам вечера. Там столкнулись два грузовика, один из которых после этого «прилег» на бок. Из-за этого часть трассы недоступна для проезда. По предварительным данным, в инциденте могли пострадать люди, но официальных данных не поступало. На месте работают спецслужбы.

Вторая авария случилась между 75-80 километром трассы. Водитель большегруза поехал на мост, который разбирали дорожные рабочие. Известно, что все остались живы.

В результате обоих инцидентов образовались заторы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с автобусом в Петербурге спровоцировало внеплановую проверку транспорта и водителей.