Немецкие ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами

Другие вакцины доставляют белок в ядро клетки, что позволяет избежать побочных эффектов в виде тромбов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Другие вакцины доставляют белок в ядро клетки, что позволяет избежать побочных эффектов в виде тромбов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Немецкие ученые заявили, что нашли причину образования тромбов у вакцинированных препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По данным специалистов из университета Гете во Франкфурте, случаи тромбоза связаны с аденовирусными векторами, которые используют оба препарата для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм.

Как сообщили Financial Times, исследователи уверены, что данный белок попадает не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где обычно производит белки коронавирус, а в ее ядро. Из-за этого части белка расщепляются и проявляются мутации, которые и провоцируют образование тромбов у ряда пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в AstraZeneca сравнили смертность после прививок от COVID с Pfizer.