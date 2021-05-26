В AstraZeneca сравнили смертность после прививок от COVID с Pfizer

В AstraZeneca сравнили смертность после прививок от COVID с Pfizer
AstraZeneca пришла к выводу, что использование вакцины Pfizer гораздо более опасно. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В компании AstraZeneca сравнили данные о смертях после прививок от коронавирусной инфекции с Pfizer.

Исследование показало, что в шести странах Европы число летальных случаев после применения препарата Pfizer значительно выше, чем после использования вакцины от AstraZeneca.

Как сообщили «РИА Новости», у Pfizer общее количество смертей на каждый миллион введенных доз вакцин во Франции, Норвегии, Австрии, Германии, Италии и Британии почти в три раза выше, чем у конкурента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смерти жителя Ливана после прививки вакциной AstraZeneca. А в Бразилии прекратили вакцинацию AstraZeneca у беременных из-за смерти привитой. Скончалась 35-летняя женщина, находившаяся на 23 неделе беременности.

AstraZeneca pfizer вакцинация коронавирусная пандемия


 

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