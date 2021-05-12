В Бразилии прекратили вакцинацию AstraZeneca у беременных из-за смерти привитой

В Бразилии прекратили вакцинацию AstraZeneca у беременных из-за смерти привитой
На момент госпитализации в медучреждение (5 мая) у пациентки была 23 неделе беременности. Фото: pixabay.com

Власти Бразилии приняли решение о приостановке использования вакцины Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca для беременных от COVID-19 после того, как одна из привитых пациенток скончалась.

Вскоре после укола скончалась 35-летняя женщина, находившаяся на 23 неделе беременности.

Как сообщил ТАСС, тем, кто уже получил прививку AstraZeneca, порекомендовали обратиться к врачам для наблюдений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Франции пациент умер после прививки вакциной AstraZeneca. В Британии более 40 человек скончались после прививки AstraZeneca.

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