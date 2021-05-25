Житель Ливана умер после прививки вакциной AstraZeneca

Минздрав Ливана изучает случай с летальным исходом человека получившего прививку AstraZeneca.

Кроме того, проверяется информация о смерти еще восьми граждан, получивших прививки других компаний. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Хамед Хасан, сообщает ливанский телеканал «Аль-Джадид».

По последним данным, в Ливане зафиксировано 538 991 случай заражения коронавирусом, выздоровело 513 249 пациентов, число смертельных исходов достигло 7 690.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз. Проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов, с COVID-19, а риск смерти с неврологическими осложнениями увеличивается в шесть раз.