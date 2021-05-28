Бузову высмеяли за вульгарный наряд для концерта в Кремлевском дворце

Бузову высмеяли за вульгарный наряд для концерта в Кремлевском дворце
Ольга Бузова надела короткое красное платье. Фото: скришот Instgaram

Певица и телеведущая Ольга Бузова разочаровала поклонников нарядом, который она подготовила для выступления в Кремле.

Новый образ звезда продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте. Она позировала в коротком красном платье с бахромой и высоких сапогах такого же цвета.

«Я в Кремле», — написала телеведущая.

В комментариях пользователи отметили, что костюм Бузовой напоминает купальники гимнасток или фигуристок. Нашлись и те, кто назвал образ вульгарным и неуместным. Звезде также посоветовали поменять стилиста.

«Вечно наряды колхозные, смени стилиста своего», — написал подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подписчики раскритиковали Бузову за фото с оголенным пупком в храме.

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