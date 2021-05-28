В мире за сутки коронавирус подхватили более 676 тысяч человек

В мире продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили у более чем 676 тыс. человек.

Об этом стало известно в пятницу, 28 мая. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире новый вирус подхватили уже 168 594 043 человека, 104 83 633 пациента смогли побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 503 598 случаях.

Больше всего заболевших по-прежнему в США: 33 213 038 инфицированных, скончались от COVID-19 593 154 человека. На втором месте «антирейтинга» находится Индия (27 369 93 инфицированных, 315 235 погибли), на третьем — Бразилия (16 342 162 зараженных, скончались 456 674 человека).

Россия расположилась на шестом месте: здесь, по данным оперативного штаба РФ, медики выявили 5 035 207 инфицированных, погибли от нового вируса 120 2 человека.

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