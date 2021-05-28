Студент лишился Audi средь бела дня в центре Петербурга

Студент лишился Audi средь бела дня в центре Петербурга
Иномарка была припаркована у дома 18 на 2-й Красноармейской улице. Фото: скрин Google.Maps

У петербургского студента средь бела дня угнали автомобиль. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Преступный инцидент произошел в четверг, 27 мая. В отдел полиции обратился 22-лентний студент, проживающий в городе Всеволожск. Он рассказал, что неизвестный уехал на его черной Audi 100 C4, припаркованной у дома 18А по 2-й Красноармейской улице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранители остановили указанный автомобиль спустя 15 минут на Загородном проспекте, 68. За рулем сидел 35-летний житель Омска, живущий в Петербурге без регистрации.

Уголовное дело возбудили по факту грабежа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец угнал автомобиль знакомой, а спустя час попался полиции.

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