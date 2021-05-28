Петербургу грозят новые ограничения – заболеваемость все растет

В Петербурге показатели по заболеваемости коронавирусом становятся все больше. Власти в очередной раз предупредили о возможности усиления ограничений.

Как писала Gazeta.SPb, эпидемиологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего. По данным Межведомственного координационного совета, в Петербурге количество заболевших коронавирусом за неделю увеличилось на 15%. Кроме того, на 15% стало больше горожан, которые обращались за медицинской помощью из-за коронавируса.

Пока власти заверили: в Петербурге достаточно коек для больных COVID-19. Накануне губернатор Александр Беглов отметил, что в Северной столице могут развернуть дополнительные койки, но пока в этом нет необходимости.

Он также обратил внимание на то, что тенденция к снижению заболеванию замедлилась, и напомнил, что в Госпитале для ветеранов войн уже были развернуты новые койки. Зараженных петербуржцев принимают в 13 городских и двух федеральных стационарах – в них готовы лечить почти шесть тысяч человек.

Губернатор также не исключил, что Роспотребнадзор потребует ввести новые ограничения в случае ухудшения эпидситуации в городе. В связи с этим он призвал пройти вакцинацию.

Отметим, что коронавирус внес свои изменения в организацию детского отдыха в оздоровительных лагерях. Приезжать к своим детям в лагеря Северной столицы родители не смогут. Кроме того, этим летом все еще действуют некоторые санитарно-эпидемиологические правила по организации отдыха. Они касаются количества детей в учреждениях, заезда и выезда детей. Работникам приходится сдавать тесты на коронавирус и соблюдать масочный режим.