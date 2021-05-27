В Петербурге за неделю на 15% увеличилось количество заболевших коронавирусом

Эпидемиологическая обстановка все еще оставляет желать лучшего.

В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю увеличилось число случаев заболевания коронавирусом. Об этом 27 мая сообщили в Межведомственном координационном совете.

Известно, что в городе людей, зараженных инфекций, увеличилось на 15% за прошедшие семь дней. Также известно, что стало больше горожан, которые обращались за медицинской помощью из-за коронавируса – тоже почти на 15%.

Эксперты настаивают на том, что нужно делать прививки от коронавируса – только так город сможет вернуться к привычной жизни. Пока что темпы вакцинации тоже неудовлетворительные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около 17 миллионов россиян получили первую прививку от COVID.