В Петербурге за неделю на 15% увеличилось количество заболевших коронавирусом

В Петербурге за неделю на 15% увеличилось количество заболевших коронавирусом
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эпидемиологическая обстановка все еще оставляет желать лучшего.

В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю увеличилось число случаев заболевания коронавирусом. Об этом 27 мая сообщили в Межведомственном координационном совете.

Известно, что в городе людей, зараженных инфекций, увеличилось на 15% за прошедшие семь дней. Также известно, что стало больше горожан, которые обращались за медицинской помощью из-за коронавируса – тоже почти на 15%.

Эксперты настаивают на том, что нужно делать прививки от коронавируса – только так город сможет вернуться к привычной жизни. Пока что темпы вакцинации тоже неудовлетворительные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около 17 миллионов россиян получили первую прививку от COVID.

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