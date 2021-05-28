В поселке Тельмана обнаружен труп

В Тосненском районе Ленобласти в будке очистных сооружений обнаружили труп неизвестного мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27 мая в полицию обратился житель поселка Тельмана и рассказал, что около шиномонтажа обнаружил труп.

Тело погибшего обнаружили в будке очистных сооружений. На вид мужчине 45-50 лет, на груди и животе татуировка, в области паха у него также была татуировка с надписью: «Полюбишь меня — погубишь себя». Труп был направлен в морг для установления причин смерти. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга обнаружили закопанный труп. На месте велись оперативно-розыскные мероприятия. Днем в среду, 26 мая, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении закопанного тела во время ОРМ у дома №1 по 1-ой Утиной улице.