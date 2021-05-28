В поселке Тельмана обнаружен труп

В поселке Тельмана обнаружен труп
Труп был направлен в морг для установления причин смерти. Фото: Pixabay.com

В Тосненском районе Ленобласти в будке очистных сооружений обнаружили труп неизвестного мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27 мая в полицию обратился житель поселка Тельмана и рассказал, что около шиномонтажа обнаружил труп.

Тело погибшего обнаружили в будке очистных сооружений. На вид мужчине 45-50 лет, на груди и животе татуировка, в области паха у него также была татуировка с надписью: «Полюбишь меня — погубишь себя». Труп был направлен в морг для установления причин смерти. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга обнаружили закопанный труп. На месте велись оперативно-розыскные мероприятия. Днем в среду, 26 мая, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении закопанного тела во время ОРМ у дома №1 по 1-ой Утиной улице.

ленобласть поселок тельмана труп


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге появится единый центр по вопросам использования кикшеринговых ...
По дороге в Угольную Гавань перевернулся автомобиль
За сутки на коронавирус проверились более 25 тысяч петербуржцев
В поселке Тельмана обнаружен труп
Волчица убивает котов и собак в поселке Ленобласти
Пенсионерка ударила ножом мужа в Кировском районе
Петербургу грозят новые ограничения – заболеваемость все растет
Попавший в ДТП на Ленинском автобус был исправен, но общественный транспорт ...