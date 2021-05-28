Комбайн потерял крышу под мостом на КАД

На петербургской КАД не проехала крыша комбайна, который везли на автоплатформе. Очевидцам вдруг вспомнился закрытый на ремонт «мост глупости» на Софийской.
Дорожный инцидент произошел в пятницу, 28 мая. Кадры происшествия автомобилисты опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
«Не пролезла открытая крыша трактора», — написал автор записи.
«Откройте мост глупости, пока все мосты не посшибали. Они хоть раньше в одном месте состредотачивались», — написал пользователь в комментариях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «мост глупости» на Софийской улице с 13 марта закрыли на ремонт. Под переправой пострадали более 200 газелей и грузовиков.