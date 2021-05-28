Комбайн потерял крышу под мостом на КАД

Комбайн потерял крышу под мостом на КАД
На КАД не проехала крыша комбайна. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На петербургской КАД не проехала крыша комбайна, который везли на автоплатформе. Очевидцам вдруг вспомнился закрытый на ремонт «мост глупости» на Софийской.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 28 мая. Кадры происшествия автомобилисты опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Не пролезла открытая крыша трактора», — написал автор записи.

«Откройте мост глупости, пока все мосты не посшибали. Они хоть раньше в одном месте состредотачивались», — написал пользователь в комментариях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «мост глупости» на Софийской улице с 13 марта закрыли на ремонт. Под переправой пострадали более 200 газелей и грузовиков.

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