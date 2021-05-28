СК проводит проверка по факту травмирования 12-летнего школьника в «Диво Острове»

Следственными органами СК РФ по Петербургу проводится доследственная проверка посоле сообщений о травмировании школьника.

Установлено, что 16 мая 12-летний школьник на аттракционе «Большая русская горка» в Приморском парке развлечений «Диво остров» получил травму позвоночника, сообщили в ведомстве. Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в парке развлечений «Диво Остров» на Крестовском острове в Петербурге 12-летний мальчик в день своего рождения получил серьезную травму. Школьник решил отметить свое 12-летие, покатавшись на аттракционах в парке Приморского района. Увы, в дальнейшем события приняли трагический оборот.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга давно бьются над вопросом регулирования деятельности игровых квестов, которые также зачастую становятся источниками несчастных случаев с детьми. Сейчас парламентарии Северной столицы продвигают законопроект, запрещающий детям младше 14 лет проходить квесты.