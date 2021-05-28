Перед ПМЭФ в Петербурге резко вырос спрос на официантов и поваров

Спрос на неквалифицированных рабочих для работы на Петербургском международном экономическом форуме резко вырос. Работодатели активно ищут грузчиков, уборщиков, мойщиков, а также официантов, продавцов-кассиров и поваров.

Об этом сообщает Superjob. Специалисты выявили, что средняя зарплата таких рабочих около 3 тысяч рублей в день. Грузчикам и уборщицам заплатят от 2,5 до 3 тысяч рублей в день в зависимости от смены. За 11 дней на такой подработке на ПМЭФ сотрудники могут получить 33 тысячи рублей.

Официантам заплатят от 3 до 3,6 тысячи рублей за полную смену, поварам – 3 тысячи рублей за работу по графику 5/2 и 6/1. Подсобным рабочим и разнорабочим заплатят от 2,5 до 3 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном рассказали, насколько выросла зарплата врачей за год.