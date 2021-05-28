Перед ПМЭФ в Петербурге резко вырос спрос на официантов и поваров

Перед ПМЭФ в Петербурге резко вырос спрос на официантов и поваров
Официантам заплатят от 3 до 3,6 тысячи рублей за полную смену. Фото: pixabay.com

Спрос на неквалифицированных рабочих для работы на Петербургском международном экономическом форуме резко вырос. Работодатели активно ищут грузчиков, уборщиков, мойщиков, а также официантов, продавцов-кассиров и поваров.

Об этом сообщает Superjob. Специалисты выявили, что средняя зарплата таких рабочих около 3 тысяч рублей в день. Грузчикам и уборщицам заплатят от 2,5 до 3 тысяч рублей в день в зависимости от смены. За 11 дней на такой подработке на ПМЭФ сотрудники могут получить 33 тысячи рублей.

Официантам заплатят от 3 до 3,6 тысячи рублей за полную смену, поварам – 3 тысячи рублей за работу по графику 5/2 и 6/1. Подсобным рабочим и разнорабочим заплатят от 2,5 до 3 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном рассказали, насколько выросла зарплата врачей за год.

зарплата международные мерприятия персонал пмэф-2021 рабочие


 

Новости партнеров
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Ученые рассказали о признаке на теле, сигнализирующем о раке кишечника
Ученые рассказали о признаке на теле, сигнализирующем о раке кишечника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минтруде анонсировали начало приема заявок на выплаты семьям с детьми
Проспект Энгельса уходит в ремонт
Перед ПМЭФ в Петербурге резко вырос спрос на официантов и поваров
СК проводит проверка по факту травмирования 12-летнего школьника в «Диво Острове»
Преступление и наказание: на Красносельском шоссе насмерть сбили ...
Обитатели ЖК «Александровский» живут как на острове, уповая на обещания ...
В ДТП в Металлострое пострадал ребенок
В Петербурге 29 мая ожидаются кратковременные дожди