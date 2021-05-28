В Петербурге за неделю клещи укусили более полутора тысяч человек

В Петербурге за неделю клещи укусили более полутора тысяч человек
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

За последнюю неделю в медицинские учреждения Северной столицы с укусами клещей обратились более полутора тысяч человек.

Так, с 17 по 23 мая к медикам по поводу присасывания клещей обратились 1 578 человек, в том числе 212 детей.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 264 человека сообщили, что встретились с клещом в черте города. Больше всего обращений поступало из Пушкинского, Курортного и Приморского районов города.

С начала сезона в городе три человека заболели клещевым вирусным энцефалитом, в том числе один ребенок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 1,8 млн россиян привились от клещевого энцефалита в этом году.

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