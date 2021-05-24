Более 1,8 млн россиян привились от клещевого энцефалита в этом году

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека из-за активности клещей вновь проводит мониторинг.

Стоит заметить, что за неделю количество пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Однако единичные случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, все же есть.

Чуть меньше, чем за пять месяцев привились от клещевого энцефалита более 1,8 млн человек. Это не предел и планируется привить более 2,7 млн человек.

Сообщается, что специалисты приступили к акарицидным обработкам, таким образом обработано более 90,1 тыс. га.

Отмечается, что на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов обрабатывается крупный и мелкий рогатый скот.

Исследовано уже более 83,4 тыс. клещей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге более тысячи человек стали жертвами клещей.