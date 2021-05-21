В Петербурге более тысячи человек стали жертвами клещей

В Петербурге более тысячи человек стали жертвами клещей
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

В Петербурге и Ленобласти сезон клещей в самом разгаре. Количество пострадавших резко увеличилось.

С 10 по 16 мая в городские больницы обратились 1 180 укушенных человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом 313 пострадавших от опасных паукообразных — дети.

Уточняется, что в черте города чаще всего страдают жители Курортного, Пушкинского, Приморского, Выборгского, Красносельского районов.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.

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