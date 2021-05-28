Бывшего топ-менеджера Водоканала в Петербурге заключили под стражу

В Петербурге обвинение Андрею Поздееву еще не предъявлено. Фото: pixabay

В Петербурге обвинение Андрею Поздееву еще не предъявлено. Фото: pixabay

Куйбышевский районный суд Петербурга решил заключить под стражу экс-топ-менеджера ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Андрея Поздеева. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Мужчина подозревается по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Сообщается, что деяние были сделаны при строительстве стадиона на Крестовском острове.

Следствие полагает, что несколько представителей ООО «Фортис» и руководителей Водоканала обеспечили заключение между компанией и предприятием договора на поставку оборудования. Кроме того, ЗАО «Проектное Агентство» и Водоканал заключили соглашение на выполнение ряда строительно-монтажных работ и поставку оборудования.

Таким образом, мошенничество с декабря 2018 года по февраль 2019-го унесло из бюджета 157,5 млн рублей. Из этой суммы похищено было не меньше 4,8 млн рублей.

Андрей Поздеев и его защитник были против ареста. Они сообщали, что приведённые в прошении следователя доводы не обосновываются представленными сведениями дела.

Также, не подтверждается и причастность Поздеева к приписываемому деянию, в связи с этим они хотели домашнего ареста. Однако суд остался не приклонен и заключил Поздеева под стражу до 25 июля. Известно, что обвинение ему еще не предъявлялось. После этого арестовали ещё одного бывшего представителя Водоканала Романа Бурашникова.

Кроме того, под стражей оказались ещё два фигуранта дела — Олег Дудкин и Вадим Ермаков.

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