Россия и Пакистан подписали документ на строительство газопровода «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан подписали документ на строительство газопровода &#171;Пакистанский поток&#187;
Россия и Пакистан подписали документ о строительстве газопровода "Пакистанский поток". Фото: Pixabay.com

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан подписали бумагу, дающую возможность в совсем скоро приступить к практической реализации программы строительства газопровода «Пакистанский поток», ранее это был «Север — Юг».

Об этом сообщается в сообщении Минэнерго РФ.

Николай Шульгинов объяснил, что специальными органами России и Пакистана была сделана большая работа перед тем, как был готов данный протокол, позволяющий компаниям вскоре в натуре реализовывать программу. Таким образом Пакистан сможет укрепить свою энергетическую безопасность, а также увеличить использование природного газа как экологически чистого источника энергии.

Известно, что в 2021 году Россия и Пакистан приняли решение об изменении названия совместного проекта строительства газопровода на «Пакистанский поток».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии объяснили, почему важно достроить «Северный поток-2».

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