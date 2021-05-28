Россия и Пакистан подписали документ на строительство газопровода «Пакистанский поток»

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан подписали бумагу, дающую возможность в совсем скоро приступить к практической реализации программы строительства газопровода «Пакистанский поток», ранее это был «Север — Юг».
Об этом сообщается в сообщении Минэнерго РФ.
Николай Шульгинов объяснил, что специальными органами России и Пакистана была сделана большая работа перед тем, как был готов данный протокол, позволяющий компаниям вскоре в натуре реализовывать программу. Таким образом Пакистан сможет укрепить свою энергетическую безопасность, а также увеличить использование природного газа как экологически чистого источника энергии.
Известно, что в 2021 году Россия и Пакистан приняли решение об изменении названия совместного проекта строительства газопровода на «Пакистанский поток».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии объяснили, почему важно достроить «Северный поток-2».