Анна Заворотнюк прервала молчание и ответила на слухи об ухудшении состояния матери

Анна Заворотнюк прервала молчание и ответила на слухи об ухудшении состояния матери
Дочь Заворотнюк ответила на сплетки. Фото: Instagram

Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на сплетни об ухудшении состояния ее матери.

В социальных сетях в своем Instagram в Story Анна Заворотнюк написала, что думает по поводу информации, распространяемой СМИ.

«Слухи порой настолько ужасные, что плакать хочется, просто от степени жестокости», — объяснила девушка.

Ранее стало известно, что Заворотнюк стало хуже. Пользователи Сети пишут, что вокруг семьи было бы меньше слухов, если бы близкие артистки так тщательно не скрывали всю информацию.

Напомним, что 2019 году актрисе Анастасии Заворотнюк был диагностирован рак. Женщина борется с глиобластомой. Недавно в Интернете появились сведения, будто бы состояние здоровья Заворотнюк опять ухудшилось после непродолжительной ремиссии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ пишут об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк из-за обострившегося рака.

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