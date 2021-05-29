Появились подробности ДТП с автобусом на Ленинском проспекте

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Водитель пассажирского автобуса, заехавшего в Петербурге на столб, потерял сознание, когда подъезжал к остановке на Ленинском проспекте.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, определено , что 55-летний мужчина был в трезвом состоянии.

По некоторым данным, водитель очнулся, когда уже случилось ДТП.

Врачи установили, что у него стеноз сонной артерии 60%. Об этом водитель автобуса знать не знал, да и вообще на плохое самочувствие не жаловался. Вполне возможно, именно стеноз и являлся причиной потери сознания.

Напомним, серьезное ДТП произошло 27 мая в 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Число пострадавших в ДТП с автобусом достигло шести человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист указал на безопасность перевозчика, автобус которого наехал на столб на Ленинском проспекте.