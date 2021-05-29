Появились подробности ДТП с автобусом на Ленинском проспекте

Появились подробности ДТП с автобусом на Ленинском проспекте
Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Водитель пассажирского автобуса, заехавшего в Петербурге на столб, потерял сознание, когда подъезжал к остановке на Ленинском проспекте.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, определено , что 55-летний мужчина был в трезвом состоянии.

По некоторым данным, водитель очнулся, когда уже случилось ДТП.

Врачи установили, что у него стеноз сонной артерии 60%. Об этом водитель автобуса знать не знал, да и вообще на плохое самочувствие не жаловался. Вполне возможно, именно стеноз и являлся причиной потери сознания.

Напомним, серьезное ДТП произошло 27 мая в 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Число пострадавших в ДТП с автобусом достигло шести человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист указал на безопасность перевозчика, автобус которого наехал на столб на Ленинском проспекте.

авария дтп ленинский проспект


 

Новости партнеров
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красногвардейском районе продавщица вступила в рукопашную с грабителем
США объявили о приостановке авиасообщения с Белоруссией
В Бразилии четыре человека стали жертвами пожара
Появились подробности ДТП с автобусом на Ленинском проспекте
Россиянам напомнили о предстоящих в июне длинных выходных
В Польше потребовали у Германии 5 млрд евро за «Северный поток — 2»
Кинолог рассказал, с какими собаками можно отправиться на пляж
Водителя каршеринга госпитализировали после ДТП в Петербурге