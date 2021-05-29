В Бразилии четыре человека стали жертвами пожара

В Бразилии четыре человека стали жертвами пожара
Погибли четыре человека Фото: pixabay

В результате пожара в больнице бразильского города Аракажу погибли четыре пациента.

«Мы глубоко сожалеем о потере четырех пациентов», — сообщил префект города Эдвальду Ногейра в Twitter.

Пожар произошел утром в отделении, где находились пациенты с коронавирусом, сообщает портал G1. Среди погибших – женщина 77 лет. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожарные локализовали возгорание на Ижорском заводе в Колпинском районе Петербурга. Среди ночи огонь охватил трансформатор.Возгорание случилось сегодня ночью, 28 мая, в здании на проспекте Ленина.

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