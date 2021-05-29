США объявили о приостановке авиасообщения с Белоруссией

В США заявили о приостановлении действия соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении из-за инцидента с самолётом компании Ryanair. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты приостановят свое дискреционное применение соглашения о воздушном сообщении между Беларуссией и США от 2019 года», —заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Напомним, лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщений о минировании. Сразу после посадки белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу, которые находились на борту самолета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Белоруссии отметил, что лайнер развернули возле БелАЭС. Это было опасно, Лукашенко напомнил о том, чтобы бы было, если системы безопасности АЭС были приведены в режим полной боевой готовности.