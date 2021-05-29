Во Вьетнаме выявлен новый вариант коронавируса

Во Вьетнаме выявлен новый вариант коронавируса
Вьетнамский гибридный штамм коронавируса более заразный. Фото: Pixabay

Во Вьетнаме обнаружили новый вариант коронавируса с характерными признаками существующих британского и индийского штаммов.

Глава ведомства министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг уточнил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса.

Вьетнамский гибридный штамм коронавируса более заразный и легко передается по воздуху, сообщает VnExpress.

По последним данным, во Вьетнаме зафиксировано 6 396 случаев заражения коронавируса, выздоровело 2 896 пациентов, число смертельных исходов достигло 47.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство России продолжит вести разъяснительную работу с населением для развития добровольной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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