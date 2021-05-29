В Китае к концу 2021 года хотят вакцинировать 80% населения

В Китае к концу года планируют вакцинировать 80% населения. Фото: pixabay

В Китае к концу года планируют вакцинировать 80% населения. Фото: pixabay

Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань рассказал, что к концу текущего года планируется вакцинировать 80%.

«К началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%, а к концу текущего года он может достигнуть 80%», — цитирует его слова ТАСС.

По словам эксперты, чтобы достичь таких показателей, в стране должно быть увеличено производство вакцин от ковида.

По последним данным, в Китае зафиксировано 102 948 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 97 726 пациентов, число смертельных исходов достигло 4 846.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство России продолжит вести разъяснительную работу с населением для развития добровольной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.