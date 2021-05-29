Сотрудник полиции случайно выстрелил в нарушителя

В Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого человека.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий), сообщили в СК РФ по региону.

Сотрудники ДПС попытались остановить машину, но водитель проехала мимо. Началась погоня, в итоге автомобиль прижало к обочине возле кафе, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Водителя задержали нарушителя, однако он начал оказывать сопротивление, в ответ 38-летний инспектор достал пистолет и якобы случайно нажал на курок. Пострадавший получил пулю в голову. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.