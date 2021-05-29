В Петербурге зафиксировано 846 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 846 новых случаев коронавируса
Петербург по-прежнему остается самым эпидемиологически неблагополучным городом после Москвы. Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 846 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 29 мая.

В России за сутки зафиксировано 9 289 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 401 летальный исход. При этом 9 250 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 5 053 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 807 летальных исхода, выздоровели 4 670 484 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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