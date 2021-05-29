Следы нефтепродуктов убрали в Курортном районе Петербурга

Следы нефтепродуктов убрали в Курортном районе Петербурга
Общая площадь загрязнения составила 30 "квадратов". Фото: СПб ГУП «Экострой».

Жители поселка Белоостров в обнаружили в Северной столице лужи с радужной плёнкой и нефтепродукты. Ликвидировать «нефтелужу» приехал СПб ГУП «Экострой».

Специалисты оперативно выехали на место вызова и обнаружили пятна нефтепродуктов на грунте, сообщает «Фонтанка». На грунте была радужная пленка.Площадь загрязнения составила 30 «квадратов». Участки на грунте обработали биосорбентом, а пенку — активной пеной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с федеральных трасс Петербурга и Ленобласти вывезли 29 тыс. кубов мусора. Почти три тысячи КАМАЗов отходов собрали дорожники за весну на федеральных трассах Северной столицы и Ленобласти. С марта по май вывезли 29 тысяч кубометров. Каждый год более 600 дорожников убирают мусор на остановках, чистят барьерные ограждения. Задействованы тракторы, погрузчики, поливомоечные машины, самосвалы.

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