Пенсии петербуржцев снизились, а у жителей Ленобласти — слегка повысились

В Северной столице и Ленобласти изменился размер пенсий с начала года.

На 1 апреля средняя сумма пенсии в Петербурге около 17 300 рублей, а в области — почти 16 250 рублей, сообщает Петростат. Настоящий размер пенсий по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в Северной столице понизился на 0,2 %, а в регион увеличился на 0,5 %.

Стала известна средняя зарплата жителей Петербурга за март. Она составила 75 521 рубль. При этом, реальный доход горожан по сравнению с прошлым годом снизился на 0,8 %.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге женщину за незаконное увеличение пенсионных выплат отправили под стражу. Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Ануш Ластович в виде заключения под стражу до 24 июля этого года за совершение преступления по статье «Мошенничество».