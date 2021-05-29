В Волхове госпитализировали школьницу после прыжков на батуте

В Волхове госпитализировали школьницу после прыжков на батуте
Ребенок получил травму на батуте. Фото: pixabay.com

У девочки диагностировали открытый перелом.

В Волховском районе Ленинградской области вечером 28 мая госпитализировали 11-летнюю девочку, которая упала во время прыжков на батуте. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах.

Все случилось в развлекательном центре «Роджерс парк» в Волхове. Там на батуте прыгала школьница, которая в какой-то момент упала. Ее госпитализировали с открытым переломом руки. Руководство развлекательного центра отметило, что девочка просто неудачно приземлилась – ее никто не толкам. Медиков вызвали сразу после происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудник полиции случайно выстрелил в нарушителя.

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