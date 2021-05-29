Мужчина потерял сознание после драки на Думской

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства драки, которая произошла в центре Петербурга.

Двое мужчин устроили драку на Думской улице, 4. Причина конфликта неизвестна. Инцидент произошел утром 29 мая. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

После потасовки один из участников оказался на асфальте без сознания. На опубликованных кадрах видно, как окружающие пытались привести пострадавшего в чувства. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что когда мужчины увидели полицейских, то намеревались укрыться. Несмотря на все старания это не помогло им избежать ответственности. В отношении некоторых нарушителей были составлены протоколы.