«Она же не в адеквате!». Волгоградцы возмутились концертом Бузовой

Жители Волгограда возмутились поведением певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest.

На выступление певицы пришли не более тысячи человек. Выйдя на сцену, певица нецензурно выругалась в микрофон, пишет портал «Блокнот».

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — заявила она.

Певица исполнила три песни, а потом ушла со сцены. Подтанцовка продолжила выступление без нее. Потом она якобы продолжила что-то неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис. На сцену артистка вернулась спустя несколько минут в другом костюме. В какой-то момент она показала фанатам средний палец.

«Она же не в адеквате! Почему не привлекли к ответственности за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте?» — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица и телеведущая Ольга Бузова наслаждается отдыхом, не скрывая всех своих эмоций. Поклонникам звезды остается только гадать, с кем она отправилась в очередной отпуск и кому посвящает трогательные посты в соцсети. В ходе встречи Бузова каталась на лошади, летала на вертолете, а завершился день потрясающим ужином в парке.