Премьер Британии тайно женился: в СМИ писали, что свадьба запланирована на июль 2022 года

Премьер Британии тайно женился: в СМИ писали, что свадьба запланирована на июль 2022 года
Борис Джонсон тайно женился. Фото: Instagram

У пары уже есть ребенок, который родился в конце апреля прошлого года.

Премьер Британии Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс. Об этом 29 мая сообщает газета Sun.

В СМИ писали, что свадьба запланирована на июль 2022 года. По какой причине она состоялась сейчас – непонятно, видимо, Джонсон хотел сохранить церемонию в тайне. Известно, что она прошла в Вестминстерском соборе, на мероприятии присутствовали около 30 человек.

«Он был чрезвычайно счастлив, как вы можете себе представить, он выглядел очень хорошо и был в очень нарядном костюме. Она шла по проходу, и он не сводил с нее глаз»,

— цитирует газета одного из сотрудников собора.

Напоминаем, что для Джонсона это уже третий брак. У пары уже есть сын, который родился в апреле 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до свадьбы.

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