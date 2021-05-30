В Британии убеждены, что у коронавируса лабораторное происхождение

Пока что доказательства не обнародованы. Фото: pixabay.com

Пока что доказательства не обнародованы. Фото: pixabay.com

У ученых есть доказательства громких слов.

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен сделали громкое заявление: они нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты уверяют, что вирус создали китайские ученые в уханьской лабораторной. Затем они всячески «заметали следы», чтобы все говорило о естественном происхождении вируса. Ученые также допускают, что в произошедшем замешаны сотрудники американских университетов.

Вирус, уверены эксперты, специально сделали таким, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было нужно для изучения потенциального воздействия коронавируса на людей. Непонятно, с какой целью в таком случае был создан вирус. Китай, в свою очередь, неоднократно опровергал подобные заявления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Онищенко оценил лабораторную версию происхождения коронавируса.