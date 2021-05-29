Онищенко оценил лабораторную версию происхождения коронавируса

Онищенко оценил лабораторную версию происхождения коронавируса
Геннадий Онищенко. Фото: duma.gov.ru

Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ни одна из версий происхождения COVID-19 пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.

«И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию», — цитирует его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что главная задача состоит в борьбе с коронавирусной инфекцией и призвал делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности.

С начала пандемии в России выявлено 5 053 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 807 летальных исходов, выздоровели 4 670 484 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кембриджском университете и институте Пирбрайта провели исследование, в рамках которого ученых удалось выявить ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека.

COVID-19 Геннадий Онищенко коронавирус


 

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