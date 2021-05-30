В Петербурге от коронавируса скончались еще 39 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 39 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 30 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, побороть болезнь за последние 24 часа удалось 498 пациентам.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 829 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 719 человек. Третье место у Подмосковья — 748 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по здравоохранению обратился к проректорам вузов с просьбой увеличить вакцинацию против коронавируса среди студентов.