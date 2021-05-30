Россиян предупредили о рисках плавания на надувных матрасах

Плавание на матрасе может быть очень опасно. Фото Pixabay

Плавание на матрасе может быть очень опасно. Фото Pixabay

Плавание на надувных матрасах в России опасно и запрещено, несмотря на то, что ответственность за это не предусматривается. Об этом рассказал начальник отдела Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

По его словам, особенно важно осознавать риски такого купания на больших водоемах.

Как сообщил ТАСС, Печенин напомнил о многочисленных случаях, когда плавающего на надувном матрасе уносило сильным течением или ветром далеко от берега, в результате чего ему требовалась помощь спасателей. Также важно понимать, что надувное плавсредство может лопнуть или сдуться во время заплыва, что особенно опасно для людей, которые не умеют плавать

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