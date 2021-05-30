В мире коронавирусом заразились более 170 миллионов человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире продолжают ежедневно выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Наличие COVID-19 выявили уже у более чем 170 млн человек.

По данным SCMP на воскресенье, 30 мая, в мире новым вирусом заразились 170 100 480 человек. Побороть заболевание смогли 104 346 630 пациентов. Скончались от инфекции за все время 3 524 894 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США (33 249 270), второе место у Индии (27 729 247), следом идет Бразилия (16 931 390).

Россия занимает шестое место. В стране коронавирус подхватили 4 млн 995 613 человек, умер 118 781 пациент.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британская разведка допустила происхождение коронавируса в лаборатории.