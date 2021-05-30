В Ленобласти еще 90 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье, 30 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено 45 149 случаев заболевания. При этом выздоровели 42 311 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 829 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3719 человек. Третье место у Подмосковья — 748 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге уже месяц идёт диспансеризация.