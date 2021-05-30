Глава РФПИ: вокруг «Спутника V» наблюдается ажиотажный спрос во всем мире

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире.

По его словам, это связано с эффективностью и показателями безопасности российской вакцины.

Он отметил, что эффективность «Спутника V» подтверждается не только российскими данными. «Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину»,- заявил он в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.