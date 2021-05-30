В Ленобласти начали проводить обработку полей от борщевика

В Ленобласти начался сезон роста борщевика Сосновского. Ядовитый и опасный сорняк мешает и аграриям, и обычным жителям.
Специалисты государственной ветеринарной службы приступили к гербицидной обработке полей по заявкам администраций и сельскохозяйственных предприятий. Бороться с борщевиком им помогает техника и специальное оборудование.
Как сообщила пресс-служба Управления ветеринарии 47-го региона, работы уже ведутся в Волховском, Киришском, Кировском, Тосненском и Всеволожском районах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рвать борщевик надо тогда, когда он еще маленький. Когда он только-только оказался виден под снегом и его размер не более 10-15 сантиметров.