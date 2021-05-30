Реставрация Медного всадника обойдется в 40 млн рублей

Реставрация Медного всадника обойдется в 40 млн рублей
Реставрация памятника приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Фото: пресс-служба Музея городской скульптуры

Памятник Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади в Петербурге ждет реставрация.

Государственный музей городской скульптуры Петербурга объявил соответствующий конкурс.

Начальная цена контракта составляет 39,99 млн рублей. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 22 июня, сообщается на портале госзакупок.

Реставрация памятника приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, которое будут отмечать в 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчине на реставрацию закрылся музей-усадьба художника Павла Щербова. Об этом сегодня, 19 мая, в правительстве Ленинградской области. Известно, что здание будет недоступно для посетителей до 2025 года.

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