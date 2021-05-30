Американские военные взяли штурмом завод в Болгарии во время учений НАТО

Во время учений НАТО в Болгарии случился скандал с участием военных США.

Вооруженные солдаты США взяли штурмом завод в селе Болгарии, кадры с места происшествия появились сегодня, сообщает телеканал «Россия 24». Военные ворвались в цех по изготовлению оборудования.

Предприятие находится рядом с военным аэродромом. На нём проходили учения. Солдаты США перелезли через забор и начали «штурмовать» завод. Ворвавшись, американцы приказали заводчанам не двигаться и обыскали территорию. Затем они объяснили, что ошиблись и посчитали завод тренировочной зоны.

Заводу эту не понравилось и его руководители подали в суд. Также они ждут извинений от министерства обороны. Хозяин сравнил себя с «террористом».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 20 человек пострадали в результате стрельбы в США. В округе Майами-Дейд во Флориде произошла стрельба, которая унесла жизни по меньшей мере двух человек.