«Катастрофически необходимую» трассу в обход Красного Села запустят в сентябре

Первый этап работ начался лишь четыре года назад, а закончился в прошлом году. Фото: Pixabay

Первый этап работ начался лишь четыре года назад, а закончился в прошлом году. Фото: Pixabay

Дорогу, которая свяжет Северную столицу с Прибалтикой и Ленинградской областью в обход Красного Села, запустит осенью.

Заговорили о Иваногородском проспекте ещё 15 лет назад, сообщают «Невские новости». Тогда проспект Ленина в Красном Селе был в пробках. План выделить транспортный обход был готов в 2008 году.

К реализации не приступал очень долго. Так для строительства городу потребовалось выкупить 35 участков. Это был очень долгий и сложный процесс.

Первый этап работ начался лишь четыре года назад, а закончился в прошлом году. Второй стадией стало создание строительство Иваногородского проспекта.

Завершить осталось совсем небольшой участок. Первые машины по дороге смогут проехать уже в сентябре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье дороги Петербурга свободны от пробок.