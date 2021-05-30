Ларек с шавермой на 2-й Советской потушили

Ларек с шавермой на 2-й Советской потушили
Пожар начался в здании размером 5х10 метров. Фото: Baltphoto

На 2-й Советской улице в Петербурге вечером загорелся ларек с шавермой. Огонь тушили 15 спасателей. Спустя 20 минут с момента обращения пожар локализовали. Пострадавших нет, причины ЧП выясняются.

Информация о пожаре на 2-й Советской, 8, поступил половины девятого вечера, сообщает ГУ МЧС по Северной столице. Пожар начался в здании размером 5х10 метров.

В здании расположено кафе-шаверма «Караван», заведение работает круглосуточно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Всеволожском пожарные тушат серьезный пожар на складе. Недалеко от поселка Бугры во Всеволожском районе сегодня загорелся склад. На месте пожарные. Видео с пожаром опубликовали в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». На видео виден большой дым. Видео посмотрели боле 42 тысяч человек. Комментариев 68. Люди выкладывают фотографии с пожаром.

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