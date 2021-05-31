Будущее МКС обсудят на форуме GLEX в Петербурге

Северная столица 14-18 июня примет Международную конференцию по исследованию космического пространства GLEX. В рамках мероприятия обсудят будущее международной космической станции.

Информация о предстоящей конференции опубликовали на официальном сайте «Роскосмоса», инициатор — Чемпенский университет.16 июня будет сессия Форума глобального взаимодействия.

В форуме примут участие комонавты Майкл Лопес-Алегриа и Сергей Крикалев. Мероприятие первоначально наметили на июнь прошлого года, но из-за COVID-19 её перенесли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководитель NASA заявил, что Россия «жизненно важный» партнер по МКС. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сказал, что Российская Федерацию — это «жизненно важный» партнер по Международной космической станции.