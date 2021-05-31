Бывший кремлевский повар сообщил о кулинарных предпочтениях Путина

Бывший кремлевский повар отметил, что армейские врачи проверяют все продукты в спецлаборатории. Фото: kremlin.ru

Бывший кремлевский повар отметил, что армейские врачи проверяют все продукты в спецлаборатории. Фото: kremlin.ru

Французский повар Жером Риго, работавший в Кремле 9 лет назад, рассказал о предпочтениях в еде президента России Владимира Путина и заместителя председателя Совета Безопасности страны Дмитрия Медведева журналистам.

Так Путин очень любит мясо, а вот Медведев рыбу под кисло-сладким соусом, сообщает Paris Match. Риго отметил, что армейские врачи проверяют все продукты в спецлаборатории перед тем, как попадают кремлевскому повару в руки.

Француз также сообщил, что устраивал приёмы на две тысячи человек. Во время застолий он приметил несколько примечательных фактов о россиянах: привычку начинать ужин с водки и уважительно относиться к еде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко принял предложение Путина и искупался в Черном море. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приехавший в Россию с рабочим визитом искупался в Черном море.