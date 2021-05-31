Жители Центрального района жалуются на громкие крики ворон

Жители Центрального района Петербурга пожаловались на истошные крики ворон. По мнению горожан, птиц стало значительно больше.

Об этом местные жители рассказали в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» соцсети «ВКонтакте». Петербурженка, проживающая в доме на 4-ой Советской улице, пожаловалась, что вынуждена слушать крики ворон с утра до вечера.

«Как будто на кладбище живем, невозможно», — написал девушка.

Пользователи предположили, что причиной активности ворон может быть то, что из их гнезд вылетели птенцы. Птицы охраняют свое потомство, кричат на окружающих.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе краснокнижного осоеда спасли от стаи ворон.