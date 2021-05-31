В России за сутки коронавирус выявили у 8,4 тысяч челочек

В России за сутки коронавирус выявили у 8,4 тысяч челочек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 475 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего, по последним данным, за весь период пандемии в России было выявлено более 5 млн 72 тыс. случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах

К летальному исходу болезнь привела 813 в случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 6 715 человек.

Больше всего новых заболевших по традиции выявили в Москве и Петербурге — 2 614 и 822 соответственно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что человечество предупредили об угрозе COVID-26 и COVID-32.

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