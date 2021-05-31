Человечество предупредили об угрозе COVID-26 и COVID-32

Американский ученый, эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез предупредил человечество об угрозе новых пандемий COVID-26 и COVID-32.

Специалист заявил в эфире телеканала NBC News, текущая пандемия коронавируса является третьей крупной пандемией коронавируса XXI веке (после SARS и MERS). Хотез призвал ученых обстоятельно изучить происхождение ковида, иначе мир столкнется с COVID-26 и COVID-32.

Эксперт подчеркнул, что сейчас нужно провести крупное исследование в китайском городе Ухань, где началась эпидемия, чтобы выяснить причину вспышки коронавируса. На месте они должны будут собирать информацию и необходимые образцы, отметил ученый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жена вирусолога из Уханя умерла от СOVID до начала пандемии.